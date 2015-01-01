Почти половина жителей Латвии в прошлом году выезжала за пределы страны

В прошлом году за пределами Латвии путешествовали 43% жителей страны, показал опрос, проведенный компаний «Latvia Tours» в сотрудничестве с центром социологических и маркетинговых исследований SKDS.

26% латвийцев выезжали из страны на отдых, в 7% - в деловые поездки, 13% - по личным делам.

Чаще всего за пределы Латвии выезжали респонденты в возрасте от 18 до 44 лет, реже всего - от 64 до 74 лет.

В течение последнего года за пределы Латвии выезжали 23% респондентов с доходами в размере 199 евро и меньше на одного члена семьи и 65% - с доходами в размере 500 евро и больше. Такая тенденция сохраняется с 2015 года.

За последний год на отдых за границу выезжали 29% опрошенных женщин и 24% мужчин, а в деловые командировки - 10% мужчин и 5% женщин.

Опрос проводился осенью 2017 года, в нем участвовали 1003 респондента в возрасте 18-74 лет во всех регионах Латвии.