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Бывшая пивоварня «Варпа» будет перестроена в торгово-офисный комплекс

LETA
Фото: Google street view

Бывшая пивоварня «Варпа» в Риге, на ул. Маскавас, будет перестроена в офисный и торговый центр, свидетельствует поданная в Рижское городское строительное управление строительная инициатива.

На земпельном участке находится производственный комплекс «Варпа» с историческими производственными и административными зданиями, построенными в конце 19-го - начале 20-го века. Здания, не имеющие ценности, и ненужные коммуникации будут демонтированы, сообщил представитель строительного управления Эдгар Бутанс.

Офисный и торговый центр разместится в центральной части земельного участка. Максимальная высота здания составит восемь этажей. Девелопер проекта - компания «M231».

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