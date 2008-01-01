«Latvijas valsts ceļi»: в конце недели на дорогах ожидаются заторы

Во второй половине дня в пятницу водителям придется считаться с увеличенным движением в округе Риги, а на выходных интенсивное движение прогнозируется по направлению в сторону моря, сообщает агентство ЛЕТА.

Как отметили представители «Latvijas valsts ceļi», в выходные, планируя поездки, стоит считаться с тем, что на дорогах начались ремонтные работы, введены соответствующие ограничения.

Так, под Ригой самые большие ограничения движения - в Марупе, где водителям придется считаться с дополнительным временем в пути, так как ведутся работы по перестройке улицы Даугавас (автодорога Р132). Там введены ограничения скорости, на двух участках движение регулируется с помощью светофоров.

По пути из Риги в Резекне и обратно не стоит забывать о том, что на участке автодороги Екабпилс-Резекне (А12) от Варакляни до Виляны идет ремонт, на четырех участках установлены временные светофоры.

По пути из Риги в Даугавпилс и обратно нужно считаться с тем, что ремонтные работы ведутся на нескольких участках на Даугавпилсском шоссе (А6) и на мосту у Даугавпилса. На участке от Клидзиняс до Института земледелия в Скривери один участок регулируется светофорами. Ремонтные работы ведутся и на мосту через Айвиексте, движение по направлению в Даугавпилс проходит по мосту, но со стороны Даугавпилса оно направлено по объездному пути через Глазниеки.

Крупные работы ведутся на автодороге Аугшлигатне-Скривери (Р30) по пути из Мадлиены до Скривери, там десять участков со светофорами, это дополнительно потребует более часа в пути.

Кроме того, в Видземе на автодороге Цесис-Вецпиебалга-Мадона (Р30) на участке от Цесиса до Гюгери движение на двух участках организуется светофорами, их можно проехать по 20 минут, а участок автодороги Плявиняс-Мадона-Гулбене (Р37) от поворота на Кайпес до поворота на Гулбите с шестью участками со светофорами - за 40 минут.

На участке автодороги Краслава-Прейли-Мадона (Р62) от Стеки до Аташиене - пять участков со светофорами, их можно проехать за неполный час, а участок автодороги Карсава-Лудза-Эзерниеки (Р49) от Пушмуцовы до Лудзы можно проехать за полчаса, там движение организуется светофорами на трех участках.

В свою очередь в Курземе на автодорге Вентспилс-Гробиня (Р111) на участке от Лабраги до Межайне во время активных строительных работ на одном участке движение регулируется светофорами, которые по вечерам убирают. На участке автодороги Эзере-Эмбуте-Гробиня (Р106) от Эзере до Лиепиняс движение на трех участках регулируется светофорами, их можно проехать за полчаса.

FOTO: скриншот

Полностью карту ремонтных работ можно посмотреть ЗДЕСЬ!