В субботу днем после холодной ночи резко потеплеет

Преимущественно ясное небо, слабый ветер и низкая влажность воздуха в ночь на субботу вызовут резкое понижение температуры воздуха и ее резкое повышение утром и днем, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха на рассвете ожидается от +2 градусов местами в Латгале и Видземе до +13 градусов на западном Курземском морском побережье.

Днем воздух прогреется до +23..+26 градусов. При слабом до умеренного юго-восточном ветре на Курземском побережье Рижского залива температура воздуха не превысит +20 градусов. Днем морской бриз вызовет понижение температуры и в других местах морского побережья.

В Риге в субботу сохранится сухая и солнечная погода. Слабый восточный, юго-восточный ветер во второй половине дня, по всей вероятности, сменится морским бризом - северным ветром. Минимальная температура воздуха ночью - +12 градусов, в пригородах - +7..+10 градусов, днем потеплеет до +25 градусов, у моря - до +20 градусов.