Сгинувшие без следа: кто и как сохраняет память о жертвах большого террора

Что такое «Последний адрес»?.. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других российских городах эту гражданскую инициативу поддерживают сотни людей и десятки волонтеров. Памятные знаки с именами жертв сталинского террора они устанавливают на стенах домов, в которых эти люди жили и откуда их везли убивать. Среди тех, кто в 30-х годах в СССР попал под каток репрессий, было и очень много латышей, эстонцев, литовцев.