Суббота, 12 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Сгинувшие без следа: кто и как сохраняет память о жертвах большого террора

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
эксклюзив
Памятник в московском Музеоне - "Жертвы тоталитарного режима", работа Чубарова Е. И., гранит, металл. | Фото: Татьяна Одыня/ личный архив

Что такое «Последний адрес»?.. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других российских городах эту гражданскую инициативу поддерживают сотни людей и десятки волонтеров. Памятные знаки с именами жертв сталинского террора они устанавливают на стенах домов, в которых эти люди жили и откуда их везли убивать. Среди тех, кто в 30-х годах в СССР попал под каток репрессий, было и очень много латышей, эстонцев, литовцев.

1

По-человечески понятно: «За него же заступиться некому!..»
2

Ставим знаки: «От жильцов иногда наслушаешься - такого!!!..»
3

Непроходимый страх: «Не подпишу!.. Как бы чего не вышло!..»
4

Три знака... Три жизни.. Три судьбы...
0 Комментарии