В Пардаугаве разваливающиеся здания приведут в порядок принудительно

«Сегодня комиссия приняла решение о принудительном приведении зданий в порядок, предполагающее, что прилегающие территории незамедлительно следует огородить, чтобы туда не могли попадать посторонние лица, и таким образом защитить их здоровье и жизнь. В течение двух недель необходимо приступить к техническому осмотру зданий и подготовленный отчет в течение месяца предоставить Департаменту собственности Рижской думы. Не позднее, чем в течение месяца владельцы должны убрать строительную сетку с фасада зданий, которая маскирует ненадежные элементы отделки. Надо закрыть дверные и оконные проемы, а также подвальный этаж материалами, устойчивыми ко взломам. Проект решения о принудительном приведении зданий в порядок будет принят незамедлительно», - сказал председатель Комитета городской собственности и Комиссии Рижской думы по строениям, ухудшающим городскую среду, Олег Буров.

FOTO: Пресс-фото

Два года назад Комиссия Рижской думы по строениям, ухудшающим городскую среду, классифицировала здание на ул. Калнциема, 2В как развалину категории В и применила к нему повышенную ставку налога на недвижимость. Здание в стиле Югенд построено в 1914 году.

FOTO: Пресс-фото

Здание бывшей поликлиники на Ранькя дамбис, 14, которое сдано в эксплуатацию в 1912 году, тоже имеет статус развалины категории В и к нему применена повышенная ставка налога на недвижимость.

FOTO: Пресс-фото

Янис Асарис из Государственной инспекции по охране памятников культуры сообщил, что строение на Ранькя дамбис, 14 не включено в список памятников культуры, охраняемых государством, не находится на территории другого охраняемого памятника и не является частью другого памятника культуры. Поэтому у инспекции нет оснований для выдвижения требований к разработке строительного проекта. По мнению инспекции, строение можно и демонтировать, но однозначно следует сохранить выходящие на сторону улицы фасады с орнаментами югендстиля. Надо добавить, что в Пардаугаве есть лишь два здания в стиле Югенд. Одно – восстановленное здание Госполиции на ул. Даугавгривас, второе – осмотренная сегодня развалина.

FOTO: Пресс-фото

Также во время оперативного совещания встал вопрос о том, что административные акты, касающиеся устранения угроз, может издавать только дума, принимая решение о принудительном приведении строений в порядок. Во время осмотра строители начали убирать ограждение, которое владельцы здания взяли в аренду, но так и не заплатили за нее. В результате к развалине сейчас можно беспрепятственно подойти.

В настоящее время административные акты, касающиеся устранения угроз, представляют собой решения, которые требуют утверждения на заседании Рижской думы. Их не всегда можно принять так быстро, как это диктуют обстоятельства. Поэтому Департамент собственности Рижской думы планирует внести поправки в общин строительные нормативы, чтобы Департамент собственности мог самостоятельно издавать административные акты об устранении угроз, которые создают дома, не содержащиеся должным образом.