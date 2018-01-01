Митрофанов заявил, что готов отказаться от депутатского иммунитета и сесть вместо Гапоненко и Линдермана

Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, который 5 марта занял мандат Татьяны Жданок в Европейском парламенте, распространил открытое письмо, в котором объявил о своей готовности взять на себя «всю ответственность за Родительское собрание и готов заменить собой в тюрьме Гапоненко и Линдермана». Русский TVNET приводит его письмо полностью.

"В условиях, когда по наущению правящих политиков Полиция безопасности развязала беспрецедентную травлю в отношении рядовых участников Вселатвийского родительского собрания, а также преследование лидера моей партии Татьяны Жданок, и произвела аресты общественных деятелей - Александра Гапоненко и Владимира Линдермана, я, Мирослав Митрофанов, сопредседатель партии Русский союз Латвии и спикер Штаба защиты русских школ, беру всю ответственность на себя лично за организацию Собрания 31 марта сего года и за все, что произошло на этом мероприятии.



Для того, чтобы остановить бессмысленные допросы ни в чем не повинных людей, часть из которых не имеют отношения к политическим организациям, я готов дать ответы на вопросы, которые интересуют следователей. В частности, ответственно подтверждаю, что вопрос о форме, времени и месте проведения Собрания я решал лично, и я же давал организационные поручения о проведении мероприятия. Ни для кого не является секретом тот факт, что я лично вёл собрание и определял, кто и когда будет выступать.

В то же время я настаиваю на том, что и само собрание, и дискуссия, которая на нем развернулась, соответствуют законодательству Латвии и полностью отвечают легитимным общественным интересам: общество обязано обсуждать вопросы образования, в том числе использование разных языков в процессе обучения. Дискуссий, подобной той, что состоялась 31 марта на нашем Вселатвийском родительском собрании, уже было многие сотни - в газетах, на ТВ, на митингах и в Сейме Латвии.

И я собираюсь продолжать организацию как дискуссионных мероприятий, так и массовых акций протеста, посвященных смене языка образования в школах национальных меньшинств Латвийской Республики.

На ожидаемый вопрос об иммунитете депутата Европарламента, которым я на данный момент обладаю, я должен заявить следующее: наличие иммунитета не является препятствием для взаимодействия с полицией. Я готов лично явиться во взаимно приемлемые сроки в Полицию для того, чтобы дать пояснения о том, как я организовывал собрание.

Мало того, если на свободу до суда будут выпущены из тюрьмы мои товарищи - Гапоненко и Линдерман, я готов просить Европарламент о снятии с меня депутатского иммунитета и по принятии этого решения готов находиться под арестом вместо моих товарищей.

При этом ожидаю от государства обещания остановиться от дальнейших задержаний и грубого силового давления на других участников Родительского собрания.



11 мая 2018 года".