Зоозащитники просят не сжигать мусор: там могут быть гнезда птиц, грызуны или ежи

Зоозащитники просят проверять перед сжиганием мусора, что в костре нет мелких грызунов, пресмыкающихся, ежей, земноводных, птиц и прочих живых существ.

«На самом деле такие кучи мусора кишат жизнью», - уверяет региональный директор Союза защиты животных Эстонии в Вильянди Кристель Тяэр. Она добавила, что часто среди веток можно найти птичье гнездо и несколько лягушек.

На выходных многие люди вновь займутся на дачах и в деревне уборкой и сжиганием прошлогодней травы или мусора. Союз защиты животных Эстонии просит наряду с прочими рисками также подумать о мелких животных, земноводных, птицах и пресмыкающихся, которые могут погибнуть от огня.

За годы существования союза ему поступило много птиц и животных с ожоговыми травмами, большую часть которых не удалось спасти. Травяной пал убивает большую часть живой природы, в том числе живущих в поле полезных насекомых. Поэтому нужно как следует подумать перед тем, как зажечь спичку.

Костры разрешено разводить только в строго определенных местах, но кучи веток и мусора приманивают множество обитателей леса.

Большая часть пожаров на местности начинается с невинных на первый взгляд костров. Травяной пал, который может за секунду выйти из-под контроля, настолько опасен, что прошлогоднюю траву запрещено сжигать круглый год.