Кучинскис: требуется такое качество образования, чтобы школьник мог поступить в любой вуз

Сегодня, выступая на проходящем в Даугавпилсе съезде Латвийского союза самоуправлений, премьер-министр Марис Кучинскис подчеркнул необходимость качественного образования и призвал самоуправления к сотрудничеству в оптимизации школьной сети.

От школ требуется такое качество образования, чтобы школьник из любой латвийской школы мог поступить в любой вуз или профшколу.

К сожалению, других возможностей, кроме оптимизации школьной сети нет, потому что демографические прогнозы не радуют, и процесс депопуляции в Латвии продолжается.

В результате технологических перемен и инноваций для предпринимательства на селе больше не нужно много людей. Поэтому те, кто не может найти работы и не имеет соответствующего образования, вынуждены уезжать из Латвии, переезжать в Ригу, жить на «халтурах» либо ничего не делать и спиваться, не видя выхода из ситуации, сказал Кучинскис.

В результате предприниматели жалуются на нехватку рабочей силы, а люди - на отсутствие работы.