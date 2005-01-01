Опрос: в Латвии от хронических болей страдает пятая часть населения

В Латвии от хронической боли страдает пятая часть населения, или 19%, свидетельствует опрос, проведенный Латвийским обществом исследования боли.

Чаще всего люди испытывают хронические боли в нижней части спины (37%) и в суставах (34%). Более половины опрошенных (63%) заявили, что из-за боли снижается трудоспособность, 13% из-за этого потеряли работу, а 15% были вынуждены ее сменить.

Профессор Рижского университета Страдиньша, невролог и алголог Инара Логина сказала, что в Латвии многие люди, страдающие хроническими болями, не обращаются за помощью к специалистам, принимая доступные и популярные обезболивающие препараты.

Она рекомендовала обращаться к алгологам - специалистам по хроническим болям, которые помогут подобрать адекватное лечение, включающее в себя и лекарства, и лечебную физкультуру.

В опросе приняли участие 2005 человек, с 207 были проведены углубленные интервью.