Заявки на летнюю работу подали более 5000 школьников

До сих пор на проводимый Государственным агентством занятости (ГАЗ) проект летней занятости школьников подано 5495 заявок, свидетельствуют данные ГАЗ.

Больше всего, или 1497 школьников, зарегистрировались до сих пор в Курземе, 1272 - в Латгале, 926 - в Земгале, 494 - в Видземе.

Регистрация школьника еще не гарантирует ему работы, потому что количество софинансируемых государством рабочих мест ограничено. При поддержке ГАЗ этим летом будет финансироваться 5179 рабочих мест.

Каждый школьник может участвовать в проекте один месяц, в отдельных случаях два месяца.