Митрофанов обещал продолжать массовые акции протеста против перевода образования на латышский язык.

Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), евродепутат Мирослав Митрофанов взял на себя ответственность за состоявшееся в конце марта Вселатвийское родительское собрание и обещал продолжать массовые акции протеста против перевода образования на латышский язык.

В открытом письме для СМИ он пишет, что Полиция безопасности (ПБ) начала преследование рядовых участников мероприятия, лидера РСЛ Татьяны Жданок, а также задержала активистов Владимира Линдермана и Александра Гапоненко. Митрофанов подчеркнул, что лично берет на себя ответственность за собрание и за все, что там произошло, готов ответить на все вопросы, интересующие следователей. Митрофанов лично принимал решения о форме, времени и месте проведения мероприятия, вел собрание и решал, кто будет на нем выступать.

Митрофанов выразил готовность заменить находящихся под арестом Линдермана и Гапоненко, а также просить Европарламент об отмене своего депутатского иммунитета.

В свою очередь сопредседатель РСЛ Татьяна Жданок сегодня дала ПБ показания по уголовному процессу о Вселатвийском родительском собрании. Агентству ЛЕТА она рассказала, что ее спрашивали об организации мероприятия и деятельности Штаба защиты русских школ. Жданок считает претензии необоснованными, так как собрания

и акции протеста могут проходить в демократическом государстве.

К Жданок применен статус лица, против которого начат уголовный процесс.

ПБ подозревает возможные противоправные действия против государства на Вселатвийском родительском собрании.