«Lido» в этом году планирует открыть два заведения в Риге и Елгаве

Предприятие общественного питания «Lido» в этом году планирует открыть два новых заведения общественного питания - в торговом центре «Riga Plaza» и в одном из торговых центров Елгавы, рассказал после заседания совета и правления предприятия в пятницу крупнейший его владелец Гунар Кирсонс.

«Lido» в торговом центре «Riga Plaza» откроется осенью, а в Елгаве - до нового года.

Ведутся также переговоры об открытии «Lido» в торговом центре «Akropole», но по этому проекту пока уверенности нет.

Также на собрании принято решение вложить 700-800 тыс. евро в реконструкцию «Lido Верманитис». Ни одно заведение общественного питания закрывать в этом году не планируется.

На собрании обсуждались и планы пересмотра ценовой политики предприятия в сторону понижения цен. Будут введены новые блюда по более низкой цене, но не менее питательные, рассказал Кирсонс.