«Мама, вон голенький дядя!»

Когда Занда с шестилетней дочерью, радуясь прекрасной погоде, прогуливались в Вецаки по морю, им навстречу пробежал мужчина - полностью голый, «у него впереди там болталось». После этого они натолкнулись на полностью обнаженную женщину, которая загорала на песке, а затем - на мужчину, который наблюдал за ней из кустов... и не только. Ребенок был шокирован, мама чувствовала себя неудобно.

Читательница TVNET убеждена, что указателей «Нудистский пляж» она нигде не видела. В Саулкрастской думе говорят, что вецакский «голый» пляж не находится на территории края. А Рижская дума склоняется к тому, что о вецакских нудистах заботиться вообще не надо. Муниципальная полиция Риги на голых любителей солнечных лучей жалоб не получала, поэтому в последнее время данная тема не поднималась.

В Латвии - шесть исторически создавшихся нудистских пляжа - в Вецаки (в стороне Калнгале), Инчупе, Вакарбулли, Лиелупе, Вентспилсе и Лиепае. В Вентспилсе, Лиепае и Юрмале традиционные нудистские пляжи включены в муниципальное зонирование пляжей, там размещены соответствующие указатели.

Небольшая интрига

Занда говорит, что принципиальных претензий к тому, что люди загорают голыми, нее нет, однако кажется странным, что мужчина в полдень бегает по берегу моря в чем мать родила, не обращая внимания на тех, кто идет навстречу. "Много людей не было, но нельзя сказать, что пляж был пуст. Этот мужчина пробежал мимо нас два раз. Эстетично это не выглядело. Маленькая дочь после первого раза немного испугалась, вцепилась в руку. Я пыталась пояснить, что человек заботится о здоровье, пытаясь сблизиться с природой всем телом. Во второй раз дочь, заметив мужчину, сказала: "Мама, посмотри, вон голенький бежит!" Дальше Занда увидела женщину, которая, повернувшись на бок, загорала в песке.

"Со стороны она выглядела как тюлень", - говорит она. В кустах за дамой наблюдал мужчина.

Красивый день был заметно испорчен.

Почему они вообще хотят загорать голыми? Нудисты на своем сайте поясняют, насколько непривлекательно загорать на обычном пляже с толпой и шумом, где ненамного лучше, чем в офисе с кондиционером и искусственным освещением.

Нудисты не хотят быть «офисными зомби», поэтому загорают голыми и в стороне от толпы.

«Такой способ загара - это интрига. Как это будет? Поэтому хотя бы желающих попробовать так называемый нудистский пляж хватает. Дальнейшее уже зависит от полученного первого опыта», - сказано на сайте нудистов.

Зритель приходит незваным

У нудистского пляжа в Вецаки древняя история - он появился в 1925 году. Однако Занда считает, что нудистские пляжи нужно перенести в более отдаленные места. «Когда исторически этот пляж создавался, он находился на отдаленной территории, куда так просто никто не попадал, а сейчас эти места широко посещаются». По ее мнению, для детей такие виды не предназначены, поэтому у пляжей должны быть ясные указатели, может быть, даже ворота. Женщина считает, что собирание платы за загар в обнаженном виде было бы не только хорошим способом, как получить дополнительные средства для благоустройства пляжа, но и защитило бы самих нудистов от маниакальных зрителей.

Однако нудисты считают, что строкой границы между ними и «теми другими» нет.

«И те другие ходят в душ голые и, кто знает, может быть и под одеялом спят обнаженными. И те другие периодически обнажают свое тело».

Нужно сказать, что нудистские пляжи в Латвии всегда были популярными. Особенно много их было во времена Улманиса, когда был культ тела и в моде были загорелые, спортивные тела и солнечные ванны. В 30-х годы 20-го столетия без одежды можно было находиться в Кемери, на Закюсале, в Межапарке, а в отдельные дни - в Дзинтари и Булдури. В советское время нудизм ушел в глубокое подполье и вернулся лишь в 90-е годы 20-го века.

После восстановления независимости людям, которые хотели наслаждаться солнцем и морем без одежды, мешало особенно много «зрителей».

К сожалению, и в наши дни хватает тех, кто сидит в кустах или бесстыдно усаживается неподалеку от женщины, загорающей голой. По этой причине на нудистских пляжах не принято носить солнечные очки.

Первая организация нудистов была основана в 1989 году в немецком городе Эсене.