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Вооруженные силы Латвии и Германии проведут наблюдательные учебные полеты над Латвией

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

С 14 по 18 мая вооруженные силы Латвии и Германии проведут учебные наблюдательные полеты над территорией Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель Минобороны Айва Кокориша.

Полеты будут выполняться на самолете шведских вооруженных сил «SAAB-340», их целью является аэрофотографирование военных объектов.

Аэросъемка будет проводиться в рамках Договора по открытому небу, членами которого являются 34 стран. Договор предусматривает возможность проведения наблюдательных полетов и фотографирование над территориями государств-членов для получения сведений о вооруженных силах, военных объектах и военных действиях.

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