Осторожнее на солнце! В больницы начали попадать люди с перегревом

Помощь Службы неотложной медицинской помощи в пятницу потребовалась 70-летней женщине в Курземе, которая несколько часов провела на солнце, сообщает агентство ЛЕТА.

В результате, медики решили доставить ее в больницу.

В свою очередь в Земгальском регионе 46-летняя женщина получила ожоги тела во время разжигания гриля, когда на угли наливали горючую жидкость. Пострадавшую с химическими ожогами доставили в больницу.

В Видземском регионе 46-летний мужчина частично ампутировал себе несколько пальцев, зажав их металлической конструкцией. Его доставили к специалистам в Ригу.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1162 вызова, 238 из которых были связаны с травмами.