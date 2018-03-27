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Ресторан «Titno» возмущен очерняющей акцией защитников животных

Русский TVNET
Фото: facebook.com/DzivniekuBriviba

Организация «Dzīvnieku brīvība» на этой неделе провела несколько акций, чтобы в рамках Рижской недели ресторанов призвать предприятия и их посетителей привлечь внимание к этической и дружественной животным деятельности ресторанов. Главным образом, этими акциями планировалось побудить рестораны не использовать яйца кур, выращенных в клетках.

Так как одна из акций прошли и у ресторана «Tinto», в том числе и с использованием громкоговорителей, руководство ресторана посчитало нужным выразить и свое мнение. Заведение указало, что использование экологических яиц в своем ресторане еще начало еще до старта кампании общества.

«Tinto» отмечает: «Уже в декабре 2017 года мы письменно подтвердили, что в своем ресторане используем только яйца кур, выращенных вне клеток». Таким образом, действия «Dzīvnieku brīvība» ресторан оценивает как неприемлемые и очерняющие, он призывает общество тщательно переоценить такие компании и не заниматься очернением до выяснения ситуации.

Активисты «Dzīvnieku brīvība» и другие защитники животных на этой неделе провели акции также у ресторанов «Bibliotēka No.1» и «Vīna studija».

Pavasaris šķīvī... un vēderā...

A post shared by Tinto Vīna Telpa (@tinto_restaurants) on

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