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Впечатляет: «Твидовый заезд» во всей его красе

Русский TVNET
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Фото: Paula Čurkste/LETA

Уже в девятый раз в Риге прошел «Твидовый заезд», главная традиция которого - объединить энтузиастов, которые любят старинные велосипеды и ретро-одежду.

Мероприятие собрало в Риге более 400 со вкусом одетых мужчин и женщин. Организатор мероприятия Том Эренпрейс пояснил, что глобально «Твидовый заезд» - это способ стильно призвать людей ездить на велосипеде.

«Хотим показать, как это круто, и что велосипед - не только эффективный способ передвижения в городе, этот процесс может быть элегантным, кроме того, он был современен уже в начале 20 века», - отметил организатор мероприятия.

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