В Риге температура воздуха поднялась до +27 градусов; в Айнажи побит рекорд

В центре Риги температура воздуха в первой половине дня достигла +27 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Позже, с появлением морского бриза, температура упала ниже +25 градусов, на севере города - ниже +20 градусов. В Юрмале температура воздуха также составляет чуть ниже +20 градусов.

В Айнажи сегодня побит рекорд жары для 13 мая - здесь температура воздуха поднялся до +26 градусов. Ожидается, что в течение дня будут побиты температурные рекорды и в других регионах.

Национальный температурный рекорд для 13 мая был зарегистрирован в 1977 году, когда в этот день было +27,5 градуса.