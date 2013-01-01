В Латвии побит температурный рекорд для 13 мая

В воскресенье во многих регионах Латвии были побиты рекорды максимальной температуры для 13 мая, в том числе общенациональный рекорд, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

К трем часам дня рекорды были побиты на 11 станциях метеонаблюдений, а самая высокая температура зарегистрирована в Айнажи, где столбик термометра поднялся до +28,2 градуса.

Прежний рекорд для 13 мая был зарегистрирован в 1977 году и составлял +27,5 градуса.

В воскресенье почти по всей стране температура воздуха поднялась выше +25 градусов, прохладнее было только на побережье.

Синоптики предупреждают, что жарким будет и понедельник, 14 мая.