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В центре Риги расцвела патриотичная клумба

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: Русский TVNET

В самом центре латвийской столицы, возле памятника Свободы, пышным цветом расцвели патриотичные клумбы. Садовники на славу постарались!

С одной стороны памятника низкие бархатные красные тюльпаны и высокие белые высажены как цвет нашего флага - красный-белый-красный.

FOTO: Русский TVNET

А с другой стороны, если внимательно присмотреться, то можно прочитать цветочное признание в любви к Латвии. Розовыми тюльпанами выложена фраза: «Es (потом идет красное цветочное сердце) Latviju».

Туристы в восторге от наших цветочных ковров из тюльпанов. Красота неописуемая - прямо как в Голландии, только масштабы другие.

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