С визитом в Латвию прибывает президент Швейцарии Ален Берсе

14 мая с государственным визитом в Латвию прибывает президент Швейцарии Ален Берсе с супругой Мюриэл Зеендер-Берсе, сообщили в канцелярии президента Латвии.

Визит станет подтверждением тесного сотрудничества и партнерства Латвии и Швейцарии и приурочен к столетию Латвийской Республики.

Церемония встречи президента Швейцарии у Рижского замка состоится в 10.00, затем главы государств и делегации проведут переговоры. В

11:20 президенты выступят на пресс-конференции.

Также президент Швейцарии возложит цветы к памятнику Свободы, а затем вместе с супругой посетит Латвийскую национальную библиотеку, где подарит книги для Народной книжной полки.