Берегите голову и кожу: в понедельник сохранится жаркая погода

В понедельник, 14 мая, на юге Латвии местами будет облачно, в то время как на севере страны сохранится более солнечная и жаркая погода, прогнозируют синоптики.

День пройдет без значительных осадков, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть умеренный, юго-восточный ветер, на побережье будет доминировать морской бриз.

Максимальная температура днем +20...+23 на побережье и юго-востоке страны и до +24...+27 по остальной Латвии.

В Риге осадки не ожидаются, солнце прогреет воздух до +25...+26 градусов, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, на побережье - северный.

Как ранее писал Русский TVNET, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о жаре и повышенной пожароопасности на большей территории страны в понедельник.