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В реках вода прогрелась до +20 градусов, а в море она пока еще ледяная

LETA
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Фото: BNS

В некоторых реках вода прогрелась уже до +20 градусов, а в море она пока еще холодная, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье днем температура воды во многих реках составляла +18..+22 градуса. Утром в понедельник температура воды в Венте и Лиелупе была +16..+20 градусов, в Гауе, Айвиексте и Даугаве - от +14 до +18 градусов.

В озерах вода прогрелась до +15..+18 градусов.

Температура воды на морском побережье непостоянна, в среднем +10..+13 градусов. В Рое в воскресенье температура воды была ниже +5 градусов, в понедельник утром в Скулте и Звейниекциемсе она составляла +5,5 градуса.

Официально купальный сезон в Латвии открывается 15 мая и заканчивается 15 сентября.

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