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Чакша: иностранные эксперты нашли ошибку, которая тормозила работу э-здоровья

LETA
министр здравоохранения Анда Чакша | Фото: Edijs Pālens/LETA

Иностранные эксперты нашли ошибку в одном из модулей системы электронного здравоохранения (СЭЗ), которая тормозила ее работу, рассказала в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ министр здравоохранения Анда Чакша.

На вопрос о том, во сколько обойдется устранение недочетов в СЭЗ, министр не ответила, сказав лишь, что работа проводится в рамках бюджета Минздрава и эксперты получают почасовую плату.

Как напомнила Чакша, через два-три месяца после запуска СЭЗ стало заметно, что в середине дня система работает медленнее, поэтому были привлечены иностранные эксперты, которые на прошлой неделе нашли причину и устранят ее.

Министр извинилась перед пользователями за то, что система не так хороша, как хотелось бы, и отметила, что СЭЗ - это пример того, как не нужно что-то делать.

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