Зависимый от игр и безработный за пару месяцев взял 5 кредитов. Кто будет отдавать?

Андрей (имя изменено) - мужчина, который страдает от игровой зависимости. В течение одного месяца он взял несколько быстрых кредитов. Зависимость не позволяет ему найти официальную и постоянную работу, однако он получает быстрые деньги, которые потом спускает в автоматах. На его счету 4 кредита за месяц, через пару месяцев - еще один, сообщает передача LTV de facto.

«Заполнил анкету для получения кредита, меня спросили, есть ли у меня официальная работа и какие доходы. Я ответил, что да, работаю в Lattelecom инженером и моя зарплата составляет 800 евро. И все, им хватило» - рассказывает мужчина.

Закон говорит, что платежеспособность клиента нужно оценивать уже с первого заема - хоть 1 евро. Но как это должно происходить - мнения разнятся. PTAC считает, что с определенной суммы надо требовать доказательство своей способности рассчитаться - например, справку от СГД, где указано, что клиент действительно зарабатывает столько, сколько утверждает. Однако в фирмах быстрого кредитования утверждают, что каждого клиента оценивают отдельно: у одних, вызывающих доверие, в качестве дополнительной информации не требуют ничего. Других - «трясут». Пятый кредит (уже после того, как Андрей взял 4 кредита) дала компания Ondo.lv.

Исполнительный директор 4finance Latvia Гвидо Эндлерс рассказал, что у предприятия создана система по оценке платежеспособности клиентов с тысячами критериев, но конкретный случай он комментировать не может. «Это так называемая модель оценки scoring modelis, в которую включены 4500 критериев. Не хотел бы их называть, это коммерческая тайна, но мы непрерывно ее усовершенствуем».

В свою очередь, PTAC недавно оценил 150 быстрых кредитов, выданных различными фирмами и сделал вывод - треть из них непропорционально большие доходам заемщиков. Как один человек с заработком в 750 евро в состоянии ежемесячно выплачивать 1500 евро? Центр предлагает проверять всех, кто хочет взять в долг сумму свыше 200 евро.