Латвийская «деревня дураков»: Мулькис - звучит гордо!

Словосочетание «lielas atlaides» здесь означает не низкие цены, а отпущение грехов. Озеро Тартак, и река Рудня, которая течёт «в противоположном направлении»... В лесу здесь живёт Дельфин, а поверья гласят: тот, кто хоть раз окажется здесь, обязательно вернется. Все это «изобилие жизни» можно встретить в волости Удришу, недалеко от границы с Белоруссией, где находятся три вымирающие деревни - Lielie Muļķi, Mazie Muļķi и Meža Muļķi. Возможно, эти «деревни дураков» скоро пропадут с карты Латвии, также как и тысячи других похожих деревень нашей страны. TVNET отправляется на поиск приключений в места, которые не включены в официальные туристические путеводители.

Мы провели в пути три часа, оставив за собой около 230 километров. Сразу за чертой Краславского района коровы, которые паслись по обеим сторонам дороги, резко и неожиданно стали «психоделически чёрно-белыми» будто их всех кто-то раскрасил краской.

Волость Удришу и все три «деревни дураков» находятся на территории природного парка «Даугавас локи». Природные красоты здесь действительно восхищают - хвойные леса, пригорки, за которыми скрываются луга, голубые озёра, сливающиеся с небосводом. Всего здесь 273 озера разной глубины. Краслава является одним из самых старых населенных мест в Латвии, когда-то здесь хозяйничали викинги, именуя место своей локации Dynasaiforgarðr.

Сегодня здесь проживают латыши, белорусы, русские, цыгане и поляки - этот «микс» национальностей влияет как на язык, так и на культуру.

Сижу на автобусной остановке и болтаю ногами. На стене кто-то будто из последних сил нацарапал «X**». Напротив - домишка, где никто не живет. Пожилая хозяйка перебралась к дочери, но за жилищем приглядывают. Позже мы увидим еще много таких домов - заброшенных, оставленных, но все еще в хорошем состоянии. Многие из них никому не принадлежат или продаются за копейки.

В Краславском районе небольшой дом с землёй можно купить за одну, две или три тысячи евро. Симпатичную квартиру с удобствами в городе можно приобрести за 6 тысяч евро.

Много, много «дураков»

К нам подъезжает черный автомобиль, за рулем которого сидит блондинка. Специалист Удришского волостного управления Ирена Неверовска работает в самоуправлении почти 40 лет и знает все и про всех.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

1200 человек. Именно столько людей проживает в Удришской волости, площадь которой - 107,2 квадратных километра. В 1978 году жителей было больше - 2200 человек, а главное - много молодых семей.

Мы остановились в небольшом, но облагороженном уголке для отдыха со столом, скамейкой, качелями. Это центр деревни - Lielie Muļķi. Когда-то в деревне было достаточно оживленно и проживало около 40 семей, сейчас здесь осталось лишь несколько из них.

В Mazie Muļķi аналогичная ситуация, в вот от деревни Meža Muļķi осталось разве что название. Всего в трёх «деревнях дураков» проживает несколько десятков человек. В Удриши нет ни школы, ни магазина - местные ездят за этими благами цивилизации в Краславу, а за местными детьми приезжает школьный автобус. «В детском саду места есть, лишь бы только дети были», - комментирует Ирена.

Вместе с облаком пыли появляется мотоцикл. Мужчина в ярком джемпере снимает шлем - это Виктор Абрамов. В «деревне дураков» он живет с 1977 года - родился в Бауске, служил в Комсомольске-на-Амуре, потом переехал в Краславу, где и познакомился со своей будущей женой. Когда-то Виктор работал трактористом в совхозе, потом слесарем. Виктор, также как и многие другие местные, говорит на смести латышского, русского и латгальского - благодаря этому его речь становится очень «живой».

У мужчины золотые руки - многие обращаются к нему за помощью, а он никому не отказывает. Виктор присматривает за гордостью волости - храмом в Боровки. «Они с женой ходят за грибами, собирают ягоды», - по дороге рассказывает Ирена. Сейчас Виктор с супругой живут в Боровке - в девяностых они приобрели жилплощадь в многоквартирном доме, а частный дом в «деревне дураков» оставили младшему сыну. Старший сын погиб - пошел рубить лес, и на него упало дерево.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

«Вот там была дискотека», - показывает Виктор. «Раньше там собиралось много молодых людей - каждый вечер показывали кино, после были танцы. Электричества не было, привозили генератор. А сейчас там тишина».

Последнее пристанище местных

Мы направляемся в сторону кладбища - сегодня там наибольшая концентрация местных. В начале 20 века здесь жили около 100 человек с фамилией Мульки. С течением времени их количество уменьшалось - большинство Мулькисов ушли на тот свет в конце 20 века.

Как ни странно, все могилы здесь ухоженные. Местные объясняют - в деревнях это обычное дело, когда кто-то приходит навестить могилу своих близких и заодно наводит порядок на соседних захоронениях.

На памятниках: Мария Мулькис, Владислав Мулькис, Эдуард Мулькис... Много, много людей с такими фамилиями.

«Мой родственник в 1934 году пошел служить в армию. Там ему сказали, что он не будет капралом Мулькисом, и дали фамилию Страутиньш. Под этой фамилией он вернулся домой, женился на моей тете», - рассказывает Ирена.

История названия "деревни дураков"

О том, почему местность назвали «деревней дураков» слагаются легенды. По одной из версий, здешний обитателей так назвали из-за их работоспособности - мол, только дураки могут так самоотверженно работать. Другая версия гласит - изначально название деревни было более звучным и сложным, но со временем его упростили.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Мы подходим к ещё одному дому, около которого дежурит сторожевой пес. 81-летняя Бронислава дома не сидит - выезжает в город, ходит по магазинам. «Здесь проходила линия фронта, дом разбомбили, но жить то где-то было нужно, поэтому отец Брониславы дом восстановил из того, что было. Люди следят за своими жилищами - посмотрите, как всё ухожено», - рассказывает Ирена.

«На самом деле не все уезжают, - вот, например, к нам даже переехала семья из Елгавы. Они долго искали спокойное местечко для жизни, и выбрали Удриши потому, что здесь уникальная, нетронутая природа», - комментирует специалист волостного управления.

Она рада, что есть те, кто возвращается на родину из-за рубежа. Так в Краславский район недавно вернулась семья из 10 человек, которые десять лет прожили в Англии. «Не выдержали, их тянуло назад», - рассказывает женщина.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Свободный человек

Вот еще один домик - словно коробка конфет ассорти. Ярко желтый с синими ставнями. Когда-то здесь жила семья Мулькисов - Алоиз, Хелена и их единственный сын Владислав, которому сегодня уже за 70. Выйдя на пенсию, он оставил свою даугавпилсскую квартиру и вернулся в отчий дом. «Чтобы быть свободным человеком». У Владимира приятная улыбка, он никуда не торопится словно монах в горах Тибета. Вокруг дома - красные тюльпаны. Полная гармония!

Слова «стресс», «вегетативная дистония» и «депрессия» здесь вызывают улыбку сочувствия.

Когда-то Владислав работал на фабрике электроинструментов, но она закрылась. Один из сыновей мужчины живет в Англии, другой остался в Латвии - работает на Тукумском молочном комбинате и навещает отца. Владимир вернулся в Удриши чтобы приглядывать за своими родителями, которым было за 90. «Он единственный ребенок в семье, и видели бы вы, с какой любовью он ухаживал за матерью и отцом», - рассказывает Ирена.

Владислав пригласил нас в комнату. «Ого, похоже вы готовились к нашему приезду», - говорю я, глядя на идеальный порядок. «Просто он очень аккуратный, у него всегда прибрано», - шепчет Ирена.

Здесь пахнет по-особенному, здесь прохладно, как это часто бывает в деревенских частных домах. В комнате - молитвенный уголок, который украшают иконы. Удивляют столетние шерстяные одеяла, которые вязали бабушка и мама Владислава. Зимой мужчина планирует перебраться в Даугавпилс - мол, прогреть все комнаты очень тяжело. Ирена смеется: «Он так только говорит, никуда он не уедет - что он там будет делать в четырех станах».