Школьники рвутся трудиться: заявки на работу летом подали уже более 7000

На участие в программе летней занятости Государственного агентства занятости (ГАЗ) зарегистрировались уже 7172 школьника, сообщили в агентстве.

Больше всего школьников хотят работать летом в Рижском регионе - 2659. В Курземе заявки подал 1591 школьник, в Латгале - 1332, в Земгале - 996, в Видземе - 594.

Регистрация учащихся школ на участие в программе продолжается, однако, как отмечает ГАЗ, она еще не гарантирует получения работы, так как количество софинансируемых государством рабочих мест ограничено. При поддержке ГАЗ работу этим летом получат 5179 школьников.