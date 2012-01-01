В bezvests.lv рассказали, почему 11-летнего Яниса ищут в болоте спустя 6 лет

Поиск пропавшего 6 лет назад Яниса Ткаченко в заболоченном озере в Краславском районе, куда, по последней информации полиции, в октябре 2012 года, мог провалиться 11-летний подросток Янис Ткаченко, продолжается.

Ранее свидетель скрывал эту информацию, а сейчас решил рассказать о том, чему стал очевидцем. Поэтому поиски именно в этом месте командой Bezvests.lv проводятся только сейчас, 6 лет спустя после трагических событий

Это второй выезд по этому делу команды Bezvests.lv только за последние 2 недели.

«Прежде, чем задействовать в поисках нашу команду водолазов, - рассказывает руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский, другими добровольцами (всего в поисках участвовало 7 человек), были тщательно обследованы - пешком и на лодках - многие участки трясины и водной поверхности, отмеченные нами заранее на снимках, полученных с помощью дрона.

Прежде всего мы проверили самые подозрительные места, где тело ребенка может находиться вероятнее всего, далее приступили к обследованию других. К сожалению, доступ не везде был возможен из-за сложностей ландшафта.

Это не просто болото, а болото с двойным и даже тройным дном. Оно как многоэтажный дом, причем видимость из-за мути там нулевая,

поэтому под водой действовать приходится на ощупь. В данный момент водолазы-добровольцы bezvests.lv Евгений Корсунь и Василий Петерсон погрузились в болото - проверить еще одно наиболее подозрительное место , показанное на сонаре - очертания очень напоминают тело человека. Будем проверять».

Второй этап поисков 11-летнего Яниса Ткаченко, по одной из последних версий утонувшего в болоте. Bezvests.lv ищет тело утонувшего мальчика группой в составе 7 человек - руководитель Bezvests.lv Aлександр Фаминский, оператор оборудования для поисков под водой Андрей Чернявский, Валдис Скультиньш, Виталий Петерсон, Андрей Леонов, Евгений Корсунь и Светлана Гинтер. Группа стартовала из Риги в 6 утра, к 11 часам был развернут лагерь. Поиски ведутся с 11 утра, проверялись самые подозрительные участки с помощью эхокамеры и сонара. В 18 часов водолазы bezvests.lv готовились к погружению и далее обследовали дно и промежуточные слои болота на протяжении нескольких часов до наступления темноты.

Поиски продлились с 11 часов дня до часу ночи. Но, к сожалению, и в этот раз все усилия не привели к ожидаемому результату:

тело утонувшего мальчика не удалось найти и поднять на поверхность.

Спасибо всем участникам команды, которые нашли время приехать в свой выходной и самоотверженно искали.