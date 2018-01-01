Организация: в сфере соблюдения прав секс-меньшинств в Латвии худшая ситуация в ЕС

В сфере соблюдения прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров ситуация в Латвии самая плохая в ЕС, говорится в новейшем исследовании организации по защите прав секс-меньшинств «ILGA Europe» «Rainbow Europe 2018» о положении ЛГБТ в Европе.

Организация оценивает соблюдение прав секс-меньшинств по шкале от 0 до 100%, где О означает значительные нарушения прав секс-меньшинств, а 100% - полное соблюдение их прав. Ситуацию в Латвии организация оценила на 16,1%, в прошлом году - на 17%.

Оценка Польши составляет 18,2%, Литвы - 20,7%, Румынии - 21,1%. В этих странах «ILGA Europe» усмотрела хотя бы небольшие улучшения в области соблюдения прав национальных меньшинств. Рейтинг Эстонии повысился на шесть процентных пунктов до 39,3%.

Самую низкую оценку - 0 - Латвия получила по критерию «враждебного поведения и высказываний».

С точки зрения организации, в Латвии ЛГБТ не защищены на юридическом уровне, и нет никакой политики борьбы с враждебностью.

По критерию «Семья» Латвия получила 7,4% - в этом разделе рассматривается возможность ЛГБТ зарегистрировать отношения, возможности усыновления детей, искусственного оплодотворения и др.

По критерию равноправия и недискриминации Латвия получила 8%, правового признания - 16%, обеспечения убежища - 16,1%.

Всего из включенных в индекс 49 европейских стран Латвия занимает 40-е место. Еще ниже оценены Армения, Азербайджан, Турция, Монако, Россия, Сан-Марино, Молдова, Белоруссия и Македония. Высокие оценки получили Мальта, Бельгия, Норвегия, Великобритания, Финляндия и Франция.