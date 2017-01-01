На зарплату руководства в 2017 году airBaltic потратила более 3 млн евро

Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» в 2017 году израсходовала на оплату труда членов правления и совета 3,078 млн евро - на 14,5% больше, чем в 2016 году, свидетельствует финансовый отчет компании.

На зарплаты членам правления «airBaltic» в прошлом году было потрачено 2,299 млн евро, обязательные взносы соцстрахования составили 542 тыс. евро.

На зарплаты членам совета было потрачено 192 тыс. евро, обязательные взносы соцстрахования составили 45 тыс. евро.

Общие расходы «airBaltic» на персонал в 2017 году достигли 49,908 млн евро - на 19,1% больше, чем в 2016 году.

Среднее число работников авиакомпании в 2017 году составило 1369 и было на 9% больше, чем в 2016 году.

Доходы исполнительного директора «airBaltic» Мартина Гаусса от работы в авиакомпании в прошлом году достигли 1,16 млн евро.

80% акций «airBaltic» принадлежат Латвийскому государству, 20% - компании «Aircraft Leasing 1» датского предпринимателя Ларса Тусена.

«airBaltic» обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса в более чем 70 пунктов назначения, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке.