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У трех рижских гимназий появятся пристройки для занятий естественными науками

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

За 26,2 млн евро к трем рижским школам - Рижской английской гимназии, Рижской классической гимназии и Рижской Золитудской гимназии - будут сооружены пристройки для занятий естественными науками, сообщили в Рижской думе.

В пристройках будут помещения для изучения химии, физики, биологии, естественных наук, робототехники и информатики в эргономичной среде, с использованием инновационных решений.

Как рассказала директор департамента собственности Рижской думы Байба Гайлите, в ходе реализации проекта были учтены нужды гимназий.

В пристройках будут оборудованы аудитории, читальни, книгохранилища, помещения для работы учителей и кабинеты.

На проект будет выделено 8,1 млн евро из Европейского фонда регионального развития.

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