На Адажской военной базе за 10 млн евро построят еще одну казарму

На Адажской военной базе стройпредприятие «Abora» за 10,235 млн евро построит здание казармы для размещения в срочном порядке военных сил союзников Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

На переговоры о заключении договора были приглашены три предприятия: «Abora», ООО «Aрчерс» и AО «UPB».

Конкурсная комиссия признала победившим самое выгодное предложение по самой низкой цене.

Общая сумма договора с «Abora» - 10 235 069 евро (с налогом на добавленную стоимость).

По информации «Firmas.lv», «Abora» принадлежит ООО «Tehnocentrs», владельцем которого является Юрис Кравалис.