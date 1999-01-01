Бальные платья, мужские игры и поиски клада с детьми: все - в крепость!

В Даугавпилсскую крепость возвращается светская жизнь: в ночь музеев уже во второй раз здесь пройдет «Бал Марты» - самый настоящий бал в честь знаменитой Марты Скавронской, ставшей супругой императора Петра I и российской импертрицей Екатериной I. Побывав в Даугавпилсе, русский TVNET убедился, что мундиры и бальные платья - шьются, бал обещает массу сюрпризов, а в крепости появился еще один классный музей - «У коменданта».

В прошлом году первый «Бал Марты» посетило 10 тысяч человек. В этом году гостей предполагается еще больше! Вокруг крепости выделены места для дополнительных автостоянок, сценарий праздника уже написан, правда, режиссер Виктор Янсон часть придумок и замыслов держит в секрете.

Плакаты с программой зовут на "Бал Марты" FOTO: Татьяна Одыня/личный архив



Уже известно, что коменданту крепости Янис Островскому сшили новый парадный мундир, и шьют еще один, повседневный. На бал приглашены солисты оперы. В главном сквере будет выставка движущихся скульптур, а на площади перед Центром Ротко - бал-маскарад, живая музыка, лошади и кареты, а также костюмированное шоу с участием... Петра I и Екатерины I. Будет и фейерверк с огненными скульптурами.

В программе ночи музеев - множество эксклюзивных предложений. Уроки танцев, например. Еще - квест с поисками клада.

Где-то в крепости якобы зарыл украшения и драгоценности императрицы ее праправнук. Не хотите ли поискать?..

Все желающие смогут зарегистрироваться для участия в игре и получить карту крепости у волнтеров, которые встретят на входе, узнаете их по историческим костюмам.



Так что 19 мая, в Ночь музеев, есть смысл ехать в Даугавпилс!.. Но мы побывали здесь несколько раньше. И вот что обнаружили.

Ночь музеев в Даугавпилсе

Крепостные валы уже зазеленели FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

...Первой, кого мы встретили в крепости, приехав сюда в майский выходной с друзьями, оказалась давняя знакомая русского TVNET Ирена Войтане. О ней мы писали не раз: Ирена, вернувшись в Даугавпилс после долгих лет работы за границей, развернула нешуточную активность, открыв в крепости выставку-салон нарядов. Ирена, она - одна из инициаторов «Бала Марты».

Есть модели из кружевной ткани, есть - с настоящим корсетом на шнуровке. Красота! Все они - работы одной мастерицы, той самой Леночки, что шьет для крепости исторические костюмы.





Экземпляры, что дамам показывала Ирена, сделаны на продажу, стоят недорого (от 20 - 25 до 40 евро в зависимости от ткани). «Жаль только, что не для корпулентных дам!..» - вздыхает одна из потенциальных покупательниц. Мне тоже, смеясь, советуют бегать по утрам вокруг крепости - мол, два-три круга каждый день, и скоро можно примерить бальный наряд.



В конце-то концов, «Балом Марты» летняя программа в крепости только начинается. Далее - одно из главных событий лета-2018 состоится в июле, 14 и 15 июля в Даугавпилсской крепости - традиционный фестиваль реконструкторов, посвященный событиям времен 1812 года.



Галерея для художников



«Что еще нынче нового в крепости?» Вместо ответа Ирена тут же предлагает своими глазами увидеть, чтобы потом было с чем сравнивать. Помещения, выделенные для будущей галереи художников - рядом с Инфоцентром крепости, место хорошее, и просторно.

Но выглядят залы не очень респектабельно.

Во многих зданиях крепости ремонт - в этом самом зале очень скоро откроется художественная галерея FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

Скажем прямо: вид пока что весьма ободранный. Зато и потолки и полы - целы, крыша над головой есть, и оконные рамы старые, настоящие. Говорят, все было здесь недавно значительно хуже, ведь уже кое-что почистили. И даже первый бал в этих самых стенах провели - при свечах, в день святого Валентина, очень романтичная обстановка получилась!

Но то ли еще будет, когда откроется галерея. Ирена Войтане так и говорит:



- До «Бала Марты» ничего сделать мы уже не успеем, но к концу мая, надеюсь, справимся и откроется здесь галерея наших даугавпилсских художников. Так что приезжайте - и зала этого вы просто не узнаете!.. Будет здесь и выставка, и продажа художественных работ. Талантливых людей в Даугавпилсе много, нашим художникам есть что показать.



Мужские игры: «У коменданта»





Солдат Великой войны FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

Строго говоря, частный музей «У коменданта» открылся еще прошлым летом, но зимой он был закрыт, для посетителей не работал. Почему? Да потому, что частный, живет без дотаций, а отапливать помещения можно только электричеством, что слишком дорого. Так что видели экспозицию, посвященную первой мировой войне пока еще очень немногие.





А посмотреть здесь есть на что! На мой взгляд, это одна из лучших экспозиций, посвященных сегодня в Латвии истории первой мировой войны.

Небольшая, всего в одну комнату, но цельная, богатая артефактами, сделана со знанием предмета, со вкусом. Так что будуте в Даугавпилсской крепости - загляните на улицу Коменданта, 1, это недалеко от Центра Ротко.

Фрагмент экспозиции музея "У коменданта" FOTO: Татьяна Одыня/личный архив



Сказать по правде, сначала мне от визита в музей хотелось как-нибудь уклониться, перенести визит на « как-нибудь в другой раз». Много ведь у нас маленьких частных музеев, которые и музеями-то называют себя по недоразумению, представляя собой всего только скопище старого хлама... Но нет, «У коменданта» - все реально круто!..

Причем под одной крышей и общей вывеской - «У коменданта» - сегодня расположен не один, а целых два музея. Один музейный зал посвящен событиям первой мировой, второй - истории почты в Латвии, как в довоенные, так и в советские и латвийские времена.

Между прочим, даугавпилчанин Олег Виноградов за создание музейной экспозиции «Великая война. Город и окрестности (1915-1918)» был назван лауреатом Краеведческой премии им. Евграфа Васильевича Чешихина, и в декабре 2017 года ему вручен Дипломъ № 10, а также денежной премия.



Окопный быт русских и немцев

Немецкий солдат в окопном "домике", фрагмент экспозиции музея FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

...Как выяснилось позже, как раз учредитель этой удивительной премии и показывал мне богатства музея. Александр Сергеевич Дмитриев - краевед, историк, дайвер. Премию имени Евграф Чешихина он придумал и учредил в 1999 года - в память неутомимого исследователя истории Прибалтийского края, «лифлянского Карамзина», издателя первой русской газеты «Рижский вестник». Детские годы Ев. Чешихин провел в Динабурге.

Александр Дмитриев, учредитель краеведческой премии им. Ев. Чешихина FOTO: Татьяна Одыня/личный архив



Размер денежного вознаграждения премии - невелик, максимум лауреату вручалось 25 евро, но среди краеведов награда считается значимой и вручается на их ежегодном съезде. Кстати, в уставе премии сказано, что она никогда не может перейти в в государственную и магистратскую собственность сам учредитель никогда не сможет стать лауреатом. Вот какие люди в Д-пилсе есть!..

...Чувствуется по всему, что экспозицию делали увлеченные и знающие люди. Это совместная работа энтузиастов из поисково-спасательного клуба «1914», увлеченных практической историей. Множество артефактов поисковики собрали на местах боев. Но кое-что приобреталось на аукционах, а что-то здесь частных собраний коллекционеров.





Для Двинска/Даугавпилса первая мировая война имеет особое значение. Ведь более двух линия фронта проходила неподалеку от города, российская и немецкая армия стояли здесь друг против друга...

Между прочим, под Двинском воевал и русский поэт Николай Гумилев - рамкой для его портрета служит конское стремя.

Поэт Николай Гумилев был на фронте под Двинском FOTO: Татьяна Одыня/личный архив



Чего только не находят поисковики и историки-энтузиасты!.. Сколько лет прошло, но даже шитые золотом офицерские погоны в песчаном грунте сохранились до наших дней. За каждым предметом здесь - собственная история. Экспозиция хорошо продумана, рассказы знающих людей можно слушать и слушать. Но это уже в другой раз.





Пока же мне рассказывают о двух-трех фрагментах экспозиции музея, война в них показана с разных сторон. Здесь не только «про наших». Есть и о том, как в окопной войне был устроен фронтовой быт противника.

Немцы-то устраивались воевать покомфортнее русских солдатиков - не только в том, что пайки побогаче. У каждого и в окопе была своя своя «крыша» из гофрированного железа, чтобы не засыпало при взрыве снаряда.



Почтовый детектив: история давняя и недавняя



Повезло мне и с гидом по «почтовой части» музея «У коменданта». Потому что им оказался сам коллекционер Андрей Белюсов, собравший эту коллекцию. По роду своей основной работы Андрей связан с латвийской почтой. И прошлое этой службы ему небезразлично.

Почтовая коллекция Андрей Белюсова FOTO: Татьяна Одыня/личный архив



Сколько ведь маленьких почтовых отделений закрылось в последние годы, сколько зданий их в сельской местности выставлены были на продажу. Соответственно, обжитый мир этих маленьких контор был обречен, имущество в одночасье превратилось в хлам...

А вы писали письма мелким почерком? А, мож-ка, и играли в "Спортлото"?.. FOTO: Татьяна Одыня/личный архив



Ностальгические воспоминания - «про почту» - есть, пожалуй, у любого, кому сегодня за пятьдесят. Но Андрей уверен, что интерес к его коллекции будет не только ностальгическим. Во-первых, он в этом не раз убеждался.

А во-вторых, Белюсов и сам отец троих детей, так что «байки» из прошлого умеет рассказывать так, чтобы это было захватывающе интересно и поколению, для которого почта это... скорее e-mail, чем комнатка с печкой и конторкой из дерева...









