«Мозаика»: у латвийских политиков личный интерес не поддерживать геев

По его словам, в Латвии, к сожалению, наблюдается личный интерес некоторых политиков к тому, чтобы полностью ограничить права секс-меньшинств, особенно в период, когда по всей Европе все более популярными становятся национализм и праворадикальные силы. Беспокоит также то, что политики больше прислушиваются к мнению церкви, а не гражданского общества.

При этом Залитис не думает, что гомофобия распространена в обществе.

По его мнению, в ближайшее время не ожидается значительных изменений в области соблюдения прав ЛГБТ. Залитис не считает, что политики заходят приблизить отношение Латвии к ЛГБТ к российскому. «Высказывания некоторых политиков полностью соответствуют политике Кремля, и даже если они не хотят этого признавать, политики избирают те же самые аргументы и тактики, и это беспокоит нас», - сказал член правления «Мозаики».