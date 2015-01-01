Первый урожай латвийской клубники - 15 евро за кг

Крупнейший в Латвии производитель роз SIA Ar B Agro только что собрал первый урожай клубники.

Как свидетельствует запись на страничке предприятия в фейсбуке, с завтрашнего дня клубника продается в питомнике Ar B Agro в Рожулеяс Семской волости. Цена ее составляет 15 евро за кг. Клубника выращивалась в теплице общей площадью 800 кв.м.

Ar B Agro начало выращивать и огурцы. Директор хозяйства Эва Бумбиере раньше рассказала, что импорт цветов из-за рубежа влияет на латвийских цветоводов, и им приходится думать, как разнообразить свой бизнес.

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