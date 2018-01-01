В конце мая откроется обновленный стадион «Даугава»

Церемония открытия стадиона на ул. Аугшиела, 1 в Риге состоится в 12.00.

После реконструкции на стадионе «Даугава» будет 10 461 сидячее место.

29 мая международными соревнованиями по легкой атлетике «Рижский кубок 2018» откроется новая спортивная инфраструктура стадиона, а 2 и 9 июня сборная команда Латвии по футболу проведет здесь проверочные матчи с командами Эстонии и Азербайджана.

В июле на стадионе будут проходить мероприятия Праздника песни и танца.

На стадионе «Даугава» появится лифт. В рамках перестройки западной трибуны реконструированы внутренние помещения площадью более 5000 кв. м, включая тренировочные, танцевальные и тренажерные залы, физиотерапевтический и медицинский кабинеты, помещения для допинг-контроля, конференц- и выставочный залы, рекреационную зону, ВИП-помещения и медиацентр.

Спортивная инфраструктура стадиона «Даугава» будет соответствовать 4-й категории стадионов Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) и 2-й категории Международной федерации легкой атлетики.

Строительные работы были выполнены за 13 месяцев. В рамках реконструкции стадиона перестраивается также инфраструктура прилегающих к нему улиц, в ближайшее время начнется перестройка путепровода ул. Аугуста Деглава.

Строительство южной и северной трибун и реконструкция западной трибуны - первый этап крупномасштабной реконструкции стадиона «Даугава».

Следующие этапы предусматривают до 2022 года полностью перестроить спортивную инфраструктуру стадиона и превратить его в современный многофункциональный культурно-спортивный квартал. Проект финансируется из Европейского фонда регионального развития, средств самоуправления, государственных и частных средств. Общая сумма финансирования превышает 62 млн евро.