В Латвии пойман критически измученный экзотический грызун

В воскресенье, в Латвии на природе был пойман пойман критически измученный южноамериканский грызун - Патагонская мара, об этом рассказал руководитель Рижского зоопарка Ингмар Лидака.

Патагонская мара обитает на бескрайних просторах южноамериканских пампасов и как животное оказалось на латвийских полях - остается загадкой.

Мара – дальний родственник морской свинки, принадлежащий к классу млекопитающих и семейству полукопытных (свинковых). Мару часто называют патагонским зайцем, т.к. ее задние ноги короче передних и передвигается она скачкообразно.

Лидака рассказал, что животное было поймано между Иецавой и Балдоне, и доавил, что зимой примерно в этих же краях был найден кенгуру. Совпадение?

Экзотического грызуна, который сильно измучен, будут оперировать и если все пройдет хорошо, то животное переедит в зоопарк.