Благодаря отзывчивости Дорожной полиции была спасена жизнь человеку

Государственная полиция получила слова благодарности от лиепайчанина, который рассказал, что благодаря экипажу Дорожной полиции, которая сопроводила до больницы транспорт с раненным мужчиной, больному была спасена жизнь.

«9 мая нынешнего года около 20.47 часов вечера мне позвонил друг и сообщил, что случился несчастный случай. Он, находясь в доме своей бабушки в Лиепае, работал с электропилой и нечаянно попал инстурментом себе по животу. Я находился рядом с домом друга, поэтому незамедлительно поспешил на помощь.

Живот друга был разрезан и рана кровоточила. Тут же было принято решение на своей машине отвезти друга в Лиепайскую региональную больницу»,

- сказано в благодарном письме, которое опубликовала Госполиция.

«Жизнь друга была в опасности и я очень спешил в больницу. Пересекая перекресток улиц Зирню и Салму, меня остановила нетрафарированная машина Дорожной полиции в которой находились старший инспектор Леонидс Тарабанс и инспектор Айнарс Штибелис», - продолжает рассказывать мужчина.

Мужчина обратился к экипажу с просьбой помочь ему добраться до больницы. «Увидев в моей машине раненного друга, без лишних слов и расспросов,

полицейские за минуту приняли решение сопроводить нас до медицинского учреждения».

Мужчина с раной был оперативно доставлен в больницу, где его прооперировали.