Во вторник ожидается дождь, станет прохладнее

Во вторник в юго-восточной части Латвии будет пасмурно и дождливо, температура воздуха значительно понизится, на остальной территории страны сохранится по-летнему теплая погода, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается частичная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре и безветрии температура воздуха опустится до +9..+16 градусов.

В юго-восточных краях Латвии утром и днем местами возможны затяжные дожди, количество осадков может достичь 10 мм. В течение дня облачность увеличится почти по всей стране, дожди ожидаются преимущественно на юго-востоке.

Во время дождя в Латгале и Селии похолодает до +13..+15 градусов, в других регионах Латвии воздух в середине дня прогреется до +20..+27 градусов. Ожидается слабый до умеренного ветер переменных направлений.

В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью понизится до +16, в пригородах местами до +13 градусов. В первой половине дня воздух прогреется до +25 градусов, затем станет немного прохладнее.