В Центр инфектологии попал пациент с болезнью Лайма

На прошлой неделе в Латвийский центр инфектологии Рижской Восточной клинической больницы поступил новый пациент с болезнью Лайма, сообщила агентству ЛЕТА представитель больницы Айя Лиетиня.
В этом году из Центра инфектологии выписано семь пациентов, у которых была болезнь Лайма. До сих пор в центре не лечился ни один пациент с клещевым энцефалитом или эрлихиозом.
До понедельника в лаборатории инфектологии Рижской Восточной клинической больницы
проверено 499 клещей, в том числе три были инфицированы энцефалитом.
Все больше людей приходят в центр, чтобы проверить клеща на энцефалит или снять его. По просьбе пациентов в этом году снято 126 клещей.