Понедельник, 14 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В Центр инфектологии попал пациент с болезнью Лайма

LETA
Иллюстративное фото | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На прошлой неделе в Латвийский центр инфектологии Рижской Восточной клинической больницы поступил новый пациент с болезнью Лайма, сообщила агентству ЛЕТА представитель больницы Айя Лиетиня.

В этом году из Центра инфектологии выписано семь пациентов, у которых была болезнь Лайма. До сих пор в центре не лечился ни один пациент с клещевым энцефалитом или эрлихиозом.

До понедельника в лаборатории инфектологии Рижской Восточной клинической больницы

проверено 499 клещей, в том числе три были инфицированы энцефалитом.

Все больше людей приходят в центр, чтобы проверить клеща на энцефалит или снять его. По просьбе пациентов в этом году снято 126 клещей.

0 Комментарии