В Центр инфектологии попал пациент с болезнью Лайма

В этом году из Центра инфектологии выписано семь пациентов, у которых была болезнь Лайма. До сих пор в центре не лечился ни один пациент с клещевым энцефалитом или эрлихиозом.

До понедельника в лаборатории инфектологии Рижской Восточной клинической больницы

проверено 499 клещей, в том числе три были инфицированы энцефалитом.

Все больше людей приходят в центр, чтобы проверить клеща на энцефалит или снять его. По просьбе пациентов в этом году снято 126 клещей.