Адвокат обжаловала решение суда об аресте Линдермана

Адвокат пророссийского активиста Владимира Линдермана Елена Квятковская обжаловала в Рижском окружном суде решение суда Видземского предместья Риги, санкционировавшего арест в качестве меры пресечения в отношении ее подзащитного.

Адвокат также подала в Генпрокуратуру жалобу на необоснованное применение физической силы при задержании Линдермана.

Как сообщалось, Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Жданок в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием.

18 апреля Полиция безопасности (ПБ) начала уголовный процесс о возможных противоправных действиях на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10 Уголовного закона «Преступления против государства».

ПБ оценит также возможные противоправные действия во время первомайского шествия РСЛ в Риге.

20 апреля ПБ в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя, был задержан руководитель незарегистрированной организации «Конгресс неграждан» Александр Гапоненко.

27 апреля Рижский окружной суд оставил в силе решение суда Видземского предместья Риги от 21 апреля, который санкционировал арест Гапоненко.

В феврале прошлого года в суд было передано дело, по которому Гапоненко обвиняется в разжигании национальной розни за публикации в фейсбуке. Рассмотрение дела назначено на 19 июня.