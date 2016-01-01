На выборах Сейма за границей откроются 115 избирательных участков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня по предложению МИД решила создать для выборов Сейма 13-го созыва 115 избирательных участков в 44 странах, сообщила агентству ЛЕТА руководитель информационного отдела ЦИК Кристине Берзиня.

Избирательные участки на предстоящих в октябре выборах Сейма будут открыты в США, ОАЭ, Австралии, Австрии, Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Чехии, Дании, Египте, Франции, Греции, Грузии, Эстонии, Индии, Исландии, Италии, Израиле, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Канаде, Казахстане, Корее, Китае, России, Великобритании, Литве, Люксембурге, Молдавии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Финляндии, Испании, Швейцарии, Турции, Украине, Венгрии, Узбекистане, Германии и Швеции.

По сравнению с предыдущими парламентскими выборами в этом году количество избирательных участков за рубежом увеличится на 18.