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В Екабпилсском крае найдены останки немецких солдат

TVNET
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Фото: facebook.com/Military archeology Legenda/ Latvia

В Екабпилсском крае, возле школы найдены останки немецких солдат. Тела двоих из выкопанных солдат можно идентифицировать, а о третьем теле пока что информации нет.

Представитель общества «Легенда» Виктор Дук рассказал TVNET, что тела двоих солдат удалось опознать благодаря идентификационным жетонам.

Останки третьего солдаты сильно изуродованы, возможно, в результате взрыва.

Общество получило информацию от местных жителей о возможных захоронениях солдат. Информация подтвердилась, только количество тел было меньше, чем ожидалось.

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