В Екабпилсском крае найдены останки немецких солдат

В Екабпилсском крае, возле школы найдены останки немецких солдат. Тела двоих из выкопанных солдат можно идентифицировать, а о третьем теле пока что информации нет.
Представитель общества «Легенда» Виктор Дук рассказал TVNET, что тела двоих солдат удалось опознать благодаря идентификационным жетонам.
Останки третьего солдаты сильно изуродованы, возможно, в результате взрыва.
Общество получило информацию от местных жителей о возможных захоронениях солдат. Информация подтвердилась, только количество тел было меньше, чем ожидалось.