Вторник, 15 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В Латвии начинается официальный купальный сезон

LETA
Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня в Латвии официально открывается купальный сезон, сообщили агентству ЛЕТА в Инспекции здравоохранения (ИЗ).

Перед началом купального сезона ИЗ уже проверила качество воды на официальных пляжах и признала его хорошим. Купаться разрешено во всех 56 официальных местах купания.

Специалисты будут ежемесячно проверять качество воды, требования к содержанию пляжей и гигиенические требования в течение всего купального сезона, до 15 сентября.

В случае несоответствия мест купания требованиям ИЗ может ограничить, не рекомендовать или запретить купаться на этих пляжах.

0 Комментарии