В Латвии начинается официальный купальный сезон

Сегодня в Латвии официально открывается купальный сезон, сообщили агентству ЛЕТА в Инспекции здравоохранения (ИЗ).

Перед началом купального сезона ИЗ уже проверила качество воды на официальных пляжах и признала его хорошим. Купаться разрешено во всех 56 официальных местах купания.

Специалисты будут ежемесячно проверять качество воды, требования к содержанию пляжей и гигиенические требования в течение всего купального сезона, до 15 сентября.

В случае несоответствия мест купания требованиям ИЗ может ограничить, не рекомендовать или запретить купаться на этих пляжах.