За последние годы количество работников LDz уменьшилось примерно на тысячу человек

За последние годы количество работников ГАО «Латвияс дзелзцельш» (LDz) уменьшилось примерно на тысячу человек, в том числе на 300 человек - в прошлом году, рассказал президент LDz Эдвин Берзиньш в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении.

Несколько лет назад на предприятии работало около 12 000 человек, а в прошлом году их численность сократилась примерно до 11 000. Сокращения численности работников удалось добиться не путем увольнений, а меняя различные процессы, в том числе внедряя информационно-технологические решения, отметил руководитель компании.

В то же время, как сказал Берзиньш, на LDz наблюдается и текучесть кадров.

В прошлом году предприятие покинули 800 человек, в том числе многие вышли на пенсию, а приняты на работу были 500 новых работников.

В прошлом году LDz снизило административные расходы на 14%, и планируется продолжать снижение расходов в результате перепрофилирования работников.

Как сообщалось, LDz сегодня объявит результаты деятельности предприятия за прошлый год. В прошлом году по железнодорожной инфраструктуре публичного пользования, которой управляет ЛДз, было перевезено 43,8 млн тонн грузов, что на 8,4% меньше 2016 года.

Как ранее сообщил Берзиньш, хотя прошлый год из-за геополитической ситуации и санкций был непростым, LDz удалось завершить его со стабильными показателями, в том числе прибыль компании до уплаты налогов составила 800 тыс. евро.