Жаркое лето закончилось уже в мае? Специалисты дают прогноз погоды

В конце мая и начале июня будет достаточно тепло, однако такая солнечная и жаркая погода, которая была на прошлой неделе, в ближайший месяц не вернется, свидетельствуют прогнозы латвийских синоптиков. Погода, так радовавшая нас всю неделю, все же не характерна для этого периода в Латвии.

Руководитель отдела Гидрометеорологических прогнозов LVĢMC Лаура Круминя объясняет - лето пришло на месяц раньше чем положено. Условия, когда средняя температура превышает 15 градусов, характерна для июня.

Такое тепло несомненно радует нас, но не фермеров - для развития урожая все же нужен дождь, к тому же теплая погода повышает риск пожароопасности в лесах.

На этой неделе средняя температура будет понижаться, но сохранится на отметке +15, днем воздух будет нагреваться до +17, 22 или 23 градусов в зависимости от региона. Местами пройдет гроза и дождь, а во второй половине недели лить будет на большей части страны, а также в субботу и воскресенье - это будут самые прохладные дни недели.

Каким будет лето, специалист из центра пока не прогнозирует, а вот эксперт по фенологии Вилис Букшс обещает, что яркое солнце вернется к нам в конце мая. Сравнительно сухим и теплым будет и июнь. На Лиго, с 24 по 29 июня погода поменяется - станет прохладнее и дождливее, к чему нам, впрочем, в эти дни не привыкать. В июле будут дни, когда температура будет достигать +27 граудсов, а в августе - до +30. Обещает он и грозы.