Эксперимент на дорогах: за рулем «скорой» будет медик, а не водитель

С 1 июля в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) ожидаются изменения - планируется реализовать пилотный проект, в рамках которого в дневные часы оперативным транспортом СНМП в Риге и окрестностях столицы будет управлять не профессиональный автоводитель, а медик, об этом пишет Latvijas avīze.

В бригаде теперь будут работать не три, а всего два человека - только помощники врача.

Пилотный проект, в котором медиков приглашают участвовать на добровольной основе, продолжится до октября. Если он окажется успешным, планируется в течение трех лет составить 45 таких бригад СНМП во всех крупнейших городах, где интенсивность дневным вызовов скорой помощи высокая, сообщила глава СНМП Лиене Ципуле.

Работая ночью, медики «скорой» могут заработать больше, хотя вызовов ночью меньше, чем днем. Поэтому с комплектацией дневных бригад у СНМП возникают трудности.