Не раскрывают, какая именно проблема обнаружена в системе э-здоровья

Министр здравоохранения Анда Чакша публично объявила, что международные эксперты нашли главную ошибку в одном из модулей системы электронного здравоохранения (СЭЗ), которая тормозит работу всей системы. Однако Национальная служба здравоохранения пока не раскрывает, где именно и какая ошибка обнаружена, как она будет исправлена и в какую сумму это в конце концов обойдется, пишет . Neatkarīga

Стало уже привычным, что Минздрав требует дополнительное финансирование на СЭЗ и другие базы данных, и правительство выделяет его из средств на непредвиденные расходы.

До сих пор ни Минздрав, ни Национальная служба здравоохранения ни в коей мере не винили себя в сбоях в работе СЭЗ и не допускали возможности наличия в ней каких-то ошибок или проблем.

Еще с прошлого года главными виновниками фактически были объявлены врачи, якобы не умеющие или не желающие пользоваться СЭЗ.