Премьер: пресекать новые акции пророссийских активистов нужно уже на корню

Новые акции пророссийских активистов, которые можно охарактеризовать как радикальные, службы безопасности должны пресекать уже на корню, заявил на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, имеющаяся в распоряжении органов безопасности информация свидетельствует о планах явно антигосударственной деятельности в контексте акций протеста против реформы русских школ. Службы безопасности на эту информацию соответственно отреагировали и произвели аресты Александра Гапоненко и Владимира Линдермана.

Премьер подчеркнул, что антигосударственные действия должны пресекаться со всей строгостью закона.

Кучинскис указал, что это не выступление против свободы слова, как это пытаются преподнести задержанные, а решительное «нет» радикальным действиям.